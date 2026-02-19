Ветер, снег и лед на дорогах: погода на праздничных выходных заставит жителей Подмосковья ужаснуться
Синоптик Ильин: ветер до 15 м/с поднимется в Подмосковье на выходных
Фото: [istockphoto.com/Anja Stefanovic]
В Москве и Подмосковье в предстоящие праздничные выходные столбик термометра в дневные часы будет на отметке -1 градус, ожидаются осадки в виде снега. Об этом сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По прогнозу эксперта, в субботу ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег.
«Температура в Москве ночью составит -12…-10, днем -5…-3 градусов. По области ночью столбик термометра опустится до -15…-10, днем -8…-3 градусов. Ветер юго-западный, западный со скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Гололедица. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
В воскресенье днем в Москве пройдет небольшой снег, по области осадки будут умеренными.
«Ночью переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в Москве составит -9…-7, по области -12…-7 градусов. Ожидается слабый ветер. Температура днем в Москве будет на отметке -4…-2, по области -7…-2 градусов. Ветер юго-западный по силе 6-11 метров в секунду, местами порывы составят до 15 метров в секунду. Гололедица. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба», — сказал он.
В понедельник, 23 февраля, будет облачно. Пройдет небольшой снег.
«Ночью столбик термометра будет на отметке -10…-5, а днем -6…-1 градусов. Ветер южный по силе 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба», — сообщил Ильин.
Ранее стало известно, как свежие снимки из космоса экономят бюджет регионов РФ.