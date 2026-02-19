Ветер, снег и лед на дорогах: погода на праздничных выходных заставит жителей Подмосковья ужаснуться

«Ночью переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в Москве составит -9…-7, по области -12…-7 градусов. Ожидается слабый ветер. Температура днем в Москве будет на отметке -4…-2, по области -7…-2 градусов. Ветер юго-западный по силе 6-11 метров в секунду, местами порывы составят до 15 метров в секунду. Гололедица. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба», — сказал он.