Настоящий герой среди нас: полицейский без спецсредств потушил пожар на крыше в Сергиевом Посаде

В подмосковном Сергиевом Посаде активные обсуждения в социальных сетях вызвал поступок сотрудника правоохранительных органов, который, не дожидаясь прибытия огнеборцев, первым ринулся на тушение пожара, сообщил REGIONS.

По сведениям местных пабликов, в четверг, 26 марта, около половины седьмого вечера в многоквартирном доме на улице Шлякова, 29/7 вспыхнул чердак. В этот момент мимо здания проходила компания молодых людей. Один из них, не колеблясь ни секунды, забрался на кровлю и приступил к тушению. Немногим позже на место прибыли расчеты пожарных, полицейские и спасатели.

По словам очевидцев, огонь удалось потушить. Причины возгорания устанавливают дознаватели. Предварительной информации о пострадавших нет.

Как выяснилось впоследствии, бесстрашным героем оказался сотрудник патрульно-постовой службы УМВД России по Сергиево-Посадскому округу Олег Муратов. О его поступке в местном управлении узнали на следующий день. Сейчас руководство решает, каким образом поощрить мужественного подчиненного.

