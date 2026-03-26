«Не скрывала эмоций»: певица из Рошаля Полина Шабунина получила награду от президента

Президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды представителям культуры, не достигшим 35 лет. Торжественная церемония прошла в среду, 25 марта, в Екатерининском зале Кремля и была приурочена ко Дню работника культуры. В числе удостоенных премий оказалась уроженка города Рошаль — солистка главного театра страны Полина Шабунина, сообщил REGIONS.

Вместе с певицей награду получили еще двое оперных исполнителей: коллега Шабуниной по Большому театру Алина Черташ и солист столичного театра «Геликон-опера» Игорь Морозов. Трио было отмечено за исполнение ведущих партий в оперном спектакле «Семен Котко», написанном Сергеем Прокофьевым.

Постановка появилась на сцене Большого театра в 2025 году. В основу оперы легли события Гражданской войны 1918 года. Это произведение стало первым, которое композитор создал после возвращения в Советский Союз из эмиграции. Музыкальный язык спектакля сочетает в себе трагические интонации и элементы бытовой простоты, фольклорные мотивы и приемы авангарда.

Когда президент вручал награду, Полина Шабунина не смогла сдержать волнения. Со сцены Екатерининского зала она выразила признательность всем, кто участвовал в создании спектакля. Певица добавила, что постановка нашла искренний отклик у зрителей.

«Хочется сказать спасибо большое за такую высокую оценку нашего творчества. В первую очередь всей постановочной команде „Семена Котко“, Сергею Геннадьевичу Новикову, всему коллективу Большого театра, который за эту постановку действительно сплотился», — поделилась она.

