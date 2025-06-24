Песков назвал точку зрения Медведева более важной, чем мнение Трампа

Для властей РФ мнение заместителя секретаря Совета безопасности Дмитрия Медведева является более ценным, чем заявления других людей, в том числе и президента США Дональда Трампа. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина. Его точку зрения привел ТАСС.

Ранее Медведев заявил, что некоторые страны могут передать ядерное оружие Ирану для ответа США и Израилю. После этого Трамп выразил недоумение, исковеркав при этом слова российского экс-президента. Медведев после этого максимально доходчиво изложил свою мысль, причем на английском языке.

«Дмитрий Анатольевич твердо и последовательно высказывает свою точку зрения, и, конечно, она для нас важнее, чем все другие точки зрения», — прокомментировал его ответ Песков.

Ранее уже сообщалось, что глава Белого дома потребовал подтверждения слов Медведева. Он считает, что в своей записи замсекретаря Совбеза РФ говорит о передаче ядерных вооружений Россией. По мнению Трампа, если это действительно так, то ему стоит доложить о подобном незамедлительно.