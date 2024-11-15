Настоятель храма Кудрячов: 15 ноября — важный день для христиан

Настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы Оренбурга Леонид Кудрячов рассказал, что 15 ноября — это важный день для христиан, несмотря на то, что он будничный, сообщил 56orb.ru. Верующие отмечают День Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери.

Библейская легенда гласит, что в 1654 году в городе Ивановской области распространилась эпидемия чумы. Люди массово гибли. Они молились и просили высшие силы остановить болезнь. Прихожане церкви Воскресения предложили написать новый образ Богородицы Одигитрии Смоленской. Люди молились образу. Вскоре эпидемия прекратилась, что стало знаком для местных жителей о мощной силе иконы. В 1922 году икону изъяли из храма. Установить ее местоположение не получилось и в современное время.

Настоятель храма Кудрячов рассказал, что на Шуйской-Смоленской иконе изображен привычный образ Богородицы. На ее руках сидит младенец Иисус.

«В Православии есть праздники более или менее торжественные, а есть такие, которым не положена какая-то особая служба и день проходит буднично. Вот как раз 15 ноября — это такой будничный день. Но не значит, что не важный, — рассказал редакции 56orb.ru настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы Оренбурга Леонид Кудрячов.

Ранее сообщалось, что священник Миняйло предложил оценивать достижения губернаторов не по доходной части, а по рождаемости в регионах.