Священник Миняйло предложил оценивать губернаторов по рождаемости: в Госдуме прокомментировали инициативу батюшки

Численность населения и уровень рождаемости в регионах уже являются одними из главных параметров оценки губернаторов, заявил 1-й зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в ответ на предложение свердловского священника Максима Миняйло изменить KPI для глав регионов.

Батюшка считает, что оценивать глав регионов стоит не по доходной части, а по рождаемости, пишет URA.RU. Гусев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» напомнил, что оценка работы губернаторов включает 20 параметров, которые определены президентом РФ.

«Главное — это, конечно, численность населения и уровень рождаемости. Эти параметры напрямую отражают демографическую ситуацию в регионе и являются индикаторами его привлекательности для жизни и работы», — отметил депутат.

Ранее российские демографы предложили привязать размер пенсии в числу детей, но в Думе указали на отсутствие необходимости менять законодательство.