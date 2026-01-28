Натальная карта раскрыла тайну: стоматолог из Подмосковья спустя 30 лет узнала, что ее удочерили
Жительница Подмосковья Ольга рассказала, как составление натальной карты раскрыло данные о ее рождении, сообщил REGIONS.
Жительница работает врачом-стоматологом. Интерес к натальной карте (персональному гороскопу) был вызван любопытством. Женщине требовалось узнать точное время рождения. Ее мама не могла помочь в предоставлении информации. Она ссылалась на сильную родовую боль, из-за которой не могла сосредоточиться на времени.
Жительница рассказала, что в один летний вечер мама во время телефонного разговора призналась, что не рожала ее. От девочки отказались в роддоме, а семья усыновила ребенка. Теперь Ольга считает 8 августа своим днем рождения — в этот день вскрылась история 30-летней давности.
«Я смогла снова начать дышать только через минуты две. Даже голова закружилась, чуть сознание не потеряла. Согласитесь, это не рядовая информация. Вместе с тем появилось какое-то чувство типа: а я всегда знала. И тут же мама огорошила меня еще раз: сообщила, что у меня есть два родных брата», — рассказала Ольга.
Ольга рассказала, что после усыновления ее мама попросила за материальное вознаграждение нарушить инструкцию — так в свидетельстве о рождении появилась новая дата, не соответствующая настоящему дню рождения.
«Фактически я родилась 20 декабря 1995 года, а в свидетельстве о рождении моем написали — 7 января, соответственно, 1996-го. Когда я спросила маму, почему, она сказала: дата красивая, как у Иисуса», — отметила жительница Подмосковья.
