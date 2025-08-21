«Натянутая четверочка»: как прошли массовые гуляния в Казани

По информации издания, в честь праздничных гуляний для гостей устроили концерт. Выбор музыкальных композиций был удачным, потому что горожане с радостью танцевали под песни «Матушка-земля» и «Плывет веночек». Участников разделили на две группы. Им предложили коллективно исполнить песню, чтобы определить команду победителей. Сначала люди испытывали неловкость, но к концу конкурса раздавалось громкое пение.

По данным издания, мастер-классы не привлекали внимание гостей мероприятия. Дети с радостью играли на площадках. Молодежь ими уже не интересуется. Те, кто все же участвовал, расписывали гипсовые фигурки и собирали витражные мозайки. Ребятам предлагали создавать зайчиков и мишек, но они больше отдавали предпочтение лабубу.

По информации издания, более старшее поколение собралось у сцены. Женщины и мужчины пили чай из термосов и ели конфеты. Один горожанин пришел с контейнером с едой. Гостей традиционно угощали яблочным пирогом и печеными яблоками. Анонсированные народные забавы и игры, по информации корреспондента издания, проведены не были.

«Если бы нас попросили поставить оценку мероприятию, мы бы сказали: натянутая четверочка», — сообщил inkazan.ru.

