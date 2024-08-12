Национальный стандарт для блогеров намерены запустить в России

Сопредседатель парламентской рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства в сфере информационного бизнеса Яна Лантратова рассказала, с какой целью правительство намерено ввести ГОСТ для блогеров, сообщил KP.RU.

Изначально блоггерство считалось только развлекательным контентом. Постепенно блогеры начали вести курсы или рекламировать что-либо. Блоггерство превратилось в экономические отношения, участниками которых также стали мошенники.

«Недобросовестные инфобизнесмены включают в курсы фейки, непроверенную, даже опасную для здоровья информацию», — рассказала Яна Лантратова.

Правительство предлагает вести блогерский стандарт. Если человек получает такой статус, значит он работает ответственно и добросовестно. При необходимости с ним можно заключать даже государственный контракт.

Управляющий центром сертификации товаров и услуг Юрий Попов рассказал, что блогерский нацстандарт должен быть добровольным. Вероятнее всего будет действовать стандартная процедура: блогер должен подать заявление и заплатить деньги за работу эксперта. Аналитику предстоит изучить весь контент блогера и дать оценку.

В социальных сетях восприняли новость о ГОСТе иронично. Одни с сарказмом отметили, что теперь на государственном уровне даже могут запретить девушкам демонстрировать декольте. Другие отнеслись серьезнее. Они предложили блокировать аккаунты людям без профильного образования, которые ведут блог о правильном питании.

Однако эксперты уверены, что к требованиям ГОСТа можно ввести формулировку о соблюдении норм этики и морали. Тогда и в декольте запретят показываться. Не стоит забывать о возрастных ограничениях на видео (18+). Или же упомянуть в проекте документа об обязательном подтверждении профессиональной квалификации.

Ранее сообщалось, что президент Путин подписал закон о треш-стримах, разрешающий штрафовать россиян.