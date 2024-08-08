Путин подписал закон о треш-стримах, разрешающий штрафовать россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете треш-стримов, документ которого размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. Закон предусматривает штрафы и изъятие оборудования, которое использовали для публикации материалов с негативной тональностью.

В документе дается четкое понятие, что такое треш-стрим — это информация, которая распространяется пользователем из хулиганских, корыстных или других антиморальных побуждений. Характеристики информации следующие:

оскорбляет человеческое достоинство;

унижает общественную нравственность;

призвана унизить общество;

содержит сведения, разглашение которых запрещено на государственном уровне соответствующими актами президента РФ.

Треш-стрим — это также та информация, которая демонстрирует действия с противоправными и, в частности, насильственными признаками.

«(Прим. — Нарушение) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до сто тысяч рублей <>; на должностных лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей <>; на юридических — от восемьсот тысяч до одного миллиона», — указано в документе.

В случае выявления подобной информации генеральный прокурор РФ или его заместители обязаны обратиться в Роскомнадзор с требованием о ее блокировке. Указ также урегулировал действия прокурора или его заместителей в случае, если в Сети неоднократно или массово фиксируют распространение информации, доступ к которой ограничивается. Запрос также направляют в Роскомнадзор.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрил закон о запрете треш-стримов.