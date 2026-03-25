Наука расцветает: в честь 70-летия ОИЯИ в Подмосковье создали уникальные хризантему и розу

К 70-летию Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) ученые-селекционеры Никитского ботанического сада вывели два новых декоративных сорта, посвященных ключевым символам наукограда и его научным свершениям, сообщил REGIONS.

Одна из новинок — хризантема под названием «Дубна». Ее лепестки окрашены в мягкие золотисто-оранжевые тона. Выбор цветовой гаммы не случаен: она призвана напоминать о преемственности между разными поколениями ученых, о прочности традиций и о долгом пути, пройденном городом и институтом за 70 лет.

Второй сорт — роза, получившая имя «NICA». Ее насыщенный розово-малиновый колер вызывает ассоциации с явлениями, знакомыми физикам высоких энергий. Речь идет о ярких световых вспышках, сопровождающих столкновение разогнанных частиц, и о следах, которые оставляют заряженные частицы в детекторах коллайдера NICA. Эта установка считается одним из наиболее значимых проектов, реализуемых в ОИЯИ.

Новые декоративные культуры, по замыслу авторов, станут не просто украшением парковых зон и частных садов. В них видят живое воплощение идеи о том, что наука и природа способны существовать в тесной взаимосвязи, обогащая друг друга.

