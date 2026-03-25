Секреты цветущего Подмосковья: флорист назвала лучшие сорта гортензий для местного климата

Гортензии больше не считаются прихотливой экзотикой и все чаще украшают садовые участки Подмосковья. Однако далеко не каждый сорт способен благополучно адаптироваться к местным погодным условиям. Какие разновидности этой культуры лучше всего приживаются в Московской области, в беседе с REGIONS рассказала флорист Ольга Седова.

По словам специалиста, для Подмосковья оптимальны сорта, способные выдерживать неустойчивые зимние периоды и при этом долго сохранять пышные соцветия. Именно метельчатые гортензии по праву считаются «золотым стандартом» для данного региона.

«Это те сорта, которые прощают и неидеальную почву, и не всегда идеальный уход, при этом каждый год выдают мощное цветение», — пояснила флорист.

Среди наиболее удачных вариантов эксперт выделила популярные «метелки» с крупными конусообразными соцветиями, которые в течение сезона плавно меняют оттенок: от нежно-кремового до розового, а к осени приобретают насыщенный бордовый тон. Флорист отметила, что многие из этих сортов отличаются устойчивой формой куста и не теряют привлекательности даже после дождя.

«Для наших садов особенно ценны гортензии, которые и в жаркое лето, и в прохладный август выглядят опорным акцентом, а не страдают от каждого перепада погоды», — добавила Седова.

Крупнолистные гортензии с их эффектными округлыми «шапками», как пояснила флорист, пока остаются более рискованным выбором для выращивания в открытой почве. В условиях Подмосковья они лучше развиваются в укромных, защищенных от ветра уголках сада либо в контейнерах, которые на зиму можно перенести в укрытие. А вот древовидные гортензии, по оценке эксперта, демонстрируют впечатляющую жизнестойкость.

«Красивые синие и розовые шары на картинках людям очень нравятся, но без укрытия и грамотного выбора места они у нас часто вымерзают по верхней части», — заметила Седова.

Сочетание метельчатых и древовидных сортов, подчеркнула Ольга Седова, позволяет создать на подмосковном участке эффект «роскошного, но при этом неприхотливого сада». В таком случае цветение продолжается практически все лето, а кусты не требуют кропотливого ежедневного ухода.

