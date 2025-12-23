Навсегда изменила свою судьбу в пятничную ночь: задержана 57-летняя жительница Кузбасса

Жительницу Кузбасса подозревают в убийстве мужчины, с которым она сожительствовала, сообщил «Онлайн-журнала Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал регионального СК.

По информации ведомства, труп мужчины обнаружили в доме. Пара проживала совместно. Установлено, что мужчина скончался на месте преступления. Трагический инцидент произошел в пятницу, 19 декабря. Предполагается, что пострадавшего убила его 57-летняя сожительница. Жительница Кузбасса задержана.

По версии следствия, между парой произошел конфликт. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она нанесла удар ножом в область грудной клетки. Сотрудники правоохранительных органов изъяли орудие совершения преступления. Женщину по решению суда отправили в СИЗО.

Правоохранители разбираются в инциденте: допрошены свидетели и назначен ряд судебных экспертиз. Выполняются различные меры, необходимые для уточнения всех деталей преступления. Материалы дела будут направлены в суд.

«На допросе она (задержанная. — Прим. ред.) дала последовательные показания по существу инкриминируемого деяния», — указано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что спустя 30 лет правоохранители задержали подозреваемого в изнасиловании и дальнейшем убийстве двух девушек-подростков и пожилой женщины.