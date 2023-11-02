«Назвали Яков»: Бойцы СВО поблагодарили жителей Удмуртии за подаренный УАЗ

«УАЗ, который жители республики отправили бойцам вместе с гумпомощью, солдаты назвали Яков», - написал Александр Бречалов

Александр Бречалов также сообщил, что военным в зону СВО передали хлебопечь. Теперь бойцы могут самостоятельно выпекать хлеб и ежедневно есть горячую свежую продукцию. Для облегчения труда для военных приобрели тестомес.

Военные записали видео для жителей Удмуртии. Рассказали, что получают переданную гуманитарную помощь. Отметили, что особенно ценят УАЗ. Уже не раз получалось экстренно вывезти раненых из зоны боевых действий, так что автотранспортное средство спасло не одну человеческую жизнь.

Сейчас военные обустраивают блиндаж, поэтому на автомобиле перевозят дрова. Бойцы также поблагодарили за возможность выпекать свежий хлеб. Мужчины открыли собственную полевую пекарню. Также сказали спасибо за средства связи.

Военным СВО помогают маскировочные сети. Волонтеры из разных регионов РФ плетут сети, чтобы передать их соотечественникам в зону спецоперации.