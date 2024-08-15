Зубы редкого кашалота обнаружили в багаже иностранца в Шереметьево

В Шереметьево таможенники обнаружили в багаже у гражданина Китая дериваты кашалота. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

Иностранец пытался вывезти из страны тринадцать целых зубов редкого млекопитающего и пятьдесят восемь фрагментов. Разрешительных документов у 53-летнего пассажира не было.

Таможенникам гражданин Китая сказал, что купил дериваты в качестве сувениров для родственников. Останки принадлежат зубатому киту, который включен в Международную красную книгу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Гражданину КНР грозит пятилетний срок с крупным штрафом.

Ранее таможенники в Шереметьево изъяли запрещенную книгу о Владимире Зеленском.