Назван главный тренд лета: эксперты рассказали, как собрать модный гардероб для отпуска

Специалисты Авито в Омске поделились рекомендациям, как правильно подобрать наряды для отпуска: одежда не должна занимать много места для комфортной поездки. Важно подобрать модные фасоны разной одежды, которые будут гармонично сочетаться между собой. Эксперты привели примеры таких сочетаний, сообщил gorod55.ru.

Эксперты высказали мнение, что главный тренд сезона — юбка-баллон, которая сочетается как с топом и сандалиями, так и с кроссовками и футболкой спортивного стиля. Модными в нынешнем сезоне стали бермуды, которые в широком ассортименте представлены на Авито. В зависимости от предпочтений можно подобрать классические черные модели и яркие образы из джинсовых тканей.

Эксперты рекомендуют для отпуска приобрести блузку и футболку. Блузку можно надевать сверху купальника или носить с шортами для прогулок по городской местности. Футболку для соответствия модным тенденциям лучше выбирать в мягких сливочных тонах. Такая одежда считается базовой для гардероба путешественника. Она сочетается с юбкой и шортами.

«Шелковый или хлопковый платок — вещь, которая займет минимум места, но значительно разнообразит ваш гардероб», — специалисты Авито в Омске рассказали Городу55 о модных трендах.

По мнению экспертов, платок можно использовать как головной убор, повязку на сумку, пояс или топ. Аналитики Авито отметили, что любой образ легко усовершенствовать при помощи модных аксессуаров: сумок, украшений, очков. Отдать предпочтение можно изделиям ручной работы.

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