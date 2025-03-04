Назван город ХМАО с самыми низкими ценами на увеличение груди

В крупных городах ХМАО стоимость маммопластики, которая в последнее время пользуется спросом среди россиянок, варьируется от 33 до 485 тыс. руб., сообщил muksun.fm.

По данным издания, в клиниках региона предлагают две услуги: увеличение и уменьшение груди. В Сургуте работает шесть специализированных клиник, в которых увеличение груди стоит от 47 тыс. руб., а уменьшение — от 33 тыс. руб.

По информации издания, в одной из клиник пациенткам предлагают шесть услуг, связанные с изменением формы груди. Стоимость варьируется от 25 тыс. руб. до 85 тыс. руб. Самая высокая цена установлена в одной из клиник Сургута — от 485 тыс. за увеличение груди при условии использования имплантов.

По данным издания, в Нижневартовске функционирует единственная клиника, в которой предлагают услуги по маммопластике. Причем предложено две процедуры — подтяжка груди и уменьшение груди. Самая дешевая услуга оценена в 200 тыс. руб.

Ранее хирург Зленко назвал маммопластику одной из самых популярных операций в России по итогам 2024 года.