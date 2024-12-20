Названы самые популярные операции в России 2024 года

Так, по словам врача, чаще всего россиянки обращались за маммопластикой. Изменение формы и размера груди как никогда актуально. Много было и мужчин, которые воспользовались липоскульптурированием. Третьей не менее популярной позицией стали комплексные операции по гармонизации фигуры и омоложению лица.

Как объяснил хирург, липоскульптурирование помогает без усилий создать рельефный живот, руки и плечи. Неудивительно, что именно эта процедура стала так популярна в основном у мужчин. Добиваются эффекта с помощью ультразвуковой липосакции по технологии High Definition. Однако такая услуга доступна не всем из-за того, что для создания «скульптуры» уже нужен определенный уровень мышц.

Также в топе операций на 2024 годы все, что помогают в коррекции фигуры и омоложении. Пациенты просят убрать «выпирающий», избавить от лишнего веса с разных мест тела и многое другое. Часто это процедуры по абдоминопластике и липосакции. Лицо меняют с помощью блефаропластики и лобно-височного лифтинга.

Ранее сообщалось о вероятной стоимости последних пластических операций Марии Погребняк.