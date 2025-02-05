Назван город, который дважды за историю России мог стать столицей

В истории России есть два эпизода, когда столицей могли назначить Нижний Новгород, сообщил newsnn.ru.

По данным издания, декабристы Никита Муравьев и Павел Пестель выступили с предложением перенести столицу России в Нижний Новгород. История помнит, что восстание было подавлено, поэтому реализовать план не удалось. Декабристы считали, что Нижний Новгород может стать столицей по ряду причин. Так, город находится в центральной части России и расположен на слиянии Оки и Волги. В то время в нем проходила Макарьевская ярмарка, на которую съезжались купцы со всей Европы.

«Память о подвиге Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского была символом сплочения и силы народа. Декабристы находили в этом особый символизм», — отметил newsnn.ru.

По данным издания, в 1918 году вновь актуальным стал вопрос о переносе столицы России в Нижний Новгород. Инициаторами стали большевики. Решение изменили, потому что местный кремль не смог бы стать резиденцией революционера Владимира Ленина.

В настоящее время Нижний Новгород условно считается третьей столицей России и ее карманом (из-за прославившейся ярмарки).

Ранее сообщалось, что Лавров указал на ошибку во внешней политике России после распада СССР.