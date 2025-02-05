В новейшей истории России сразу после распада Советского Союза произошел стратегический просчет в виде переориентации внешней политики на Запад, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на презентации департамента партнерства с африканскими странами в среду, 5 февраля.

Министр иностранных дел России отметил, что в начале 1990-х годов руководство страны ошибочно полагало, что после распада Советского Союза оно сможет беспрепятственно войти в «мир западной цивилизации».

«Это (ориентация на Запад. — Прим. ред.) была стратегическая ошибка. Теперь это уже признано всеми, в том числе на государственном уровне», — подчеркнул Лавров.

Министр иностранных дел Российской Федерации подчеркнул, что этот инцидент стал важным уроком для нынешнего и будущих поколений руководителей страны.

Ранее сообщалось, что Россия выразила готовность к сотрудничеству с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, а также с лидерами других западных стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.