Назван один из самых распространенных недугов при употреблении алкоголя

«Тульские известия» пообщались с главврачом наркодиспансера № 1 Юлией Перминовой, которая предупредила о негативном влиянии алкоголя на организм человека.

По мнению эксперта, один из самых распространенных недугов при употреблении алкоголя — амнезия. Причина болезни заключается в гибели нейронов, которая происходит вследствие попадания в организм этанола. Процесс активизируется, если во время распития спиртных напитков человек курит, принимает лекарства или пьет газировку.

По словам эксперта, первым тревожным сигналом должна стать потеря памяти. Однако пагубная привычка может провоцировать и другие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. 54% регулярно пьющих имеют поражение сердца, уточнила Перминова.

«Алкоголь — канцероген 1-й группы, повреждающий ДНК клеток. Даже умеренные дозы алкоголя вредны и могут провоцировать рак», — предупредила медик.

Медик рассказала, что в любом возрасте алкоголь негативно влияет на организм. Мнение, что молодые люди легче переносят последствия, ошибочное. Эксперт назвала еще один миф — будто существует безопасная доза алкоголя. Врач предупредила, что даже небольшое количество приносит вред. Самое лучшее решение, по мнению эксперта, полностью отказаться от алкоголя.

Ранее эксперт Роднова рассказала, как безобидная пятничная рюмка превращается в проблему.