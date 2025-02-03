Назван «самый умный» танк в зоне спецоперации на Украине

В ГК «Ростех» заявили, что «самым умным» танком в зоне специальной военной операции является танк Т-90М «Прорыв», сообщил ТАСС.

В ведомстве отметили, что новейшая система управления огнем танка превосходит украинских и западных конкурентов. Противник применяет различные противотанковые средства. В частности, ручные гранатометы, FPV-дроны и противотанковые ракетные комплексы, произведенные западными компаниями. Однако благодаря надежности танка военнослужащие России продолжают выполнять боевые задания в зоне СВО.

В ведомстве добавили, что сотрудники предприятия работают в режиме нон-стоп, чтобы производить новые и усовершенствовать имеющиеся модели техники. К числу преимуществ танка «Прорыв» отнесли современную систему управления огнем, которая результативно поражает цели разного типа. Смена обстановки не оказывает влияния на эффективность.

«Электроника, прицельный комплекс и интерфейсы системы позволяют гибко переносить огонь между различными целями и всецело контролировать территорию боевых действий. Сегодня это «самый умный» танк в зоне СВО, который на голову превосходит своих украинских и западных конкурентов», — сообщили в ГК «Ростех».

На предприятии уточнили, что танк способен уничтожать объекты ВСУ, а также противостоять угрозам с учетом местности. На промышленном предприятии рассказали также, что все государственные заказы успевают выполнять в согласованный срок.

Ранее сообщалось, что глава Минмолодежи Якутии получил тяжелое ранение в зоне СВО.