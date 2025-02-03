Глава Минмолодежи Якутии получил тяжелое ранение в зоне СВО

Министр по делам молодежи Республики Саха (Якутия) Петр Шамаев получил серьезное ранение во время выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил председатель правительства Якутии Кирилл Бычков.

Бычков пожелал скорейшего выздоровления Шамаеву и отметил значимость его работы для молодежи региона.

«Даже в самые трудные моменты наши бойцы проявляют истинный героизм, силу духа и преданность родине», — отметил Бычков.

Шамаев подписал контракт с Министерством обороны РФ на военную службу в сентябре 2024 года и с тех пор активно участвует в спецоперации. В связи с его уходом на фронт и временным отсутствием на посту исполняющим обязанности министра был назначен участник СВО и Герой России Игорь Юргин.

Шамаеву 39 лет. Благодаря своим лидерским качествам, обширным знаниям в различных областях и авторитету как среди молодежи, так и среди старшего поколения он последовательно развивался в своей профессиональной деятельности. Политик начал свою карьеру на посту директора студенческого городка «Сергелях» при СВФУ.

В течение двух лет Шамаев работал в департаменте внутренней политики АГИП, где накопил ценные знания о взаимодействии с институтами гражданского общества, реализации национальной политики, патриотическом воспитании и функционировании государственных органов.

Ранее, 2 февраля, стало известно, что в зоне проведения спецоперации погиб вице-губернатор Приморского края, бывший руководитель отряда «Тигр» Сергей Ефремов.