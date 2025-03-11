Назван возраст самого возрастного водителя автобуса в Омске

В департаменте транспорта предоставили информацию о возрасте водителей общественного транспорта в Омске, сообщил gorod55.ru.

По данным департамента, самому молодому водителю автобуса исполнилось 23 года, троллейбуса — 24 года, а трамвая — 23 года. Самому возрастному водителю автобуса — 73 года, троллейбуса — 69 лет, трамвая — 66 лет. Средний возраст сотрудника — 48-50 лет.

По данным департамента, в городе наблюдается большая «текучка» кадров. Штат водителей общественного транспорта на данный момент не укомплектован. У горожан пользуется активным спросом 31 городской маршрут. Руководитель городского дептранса Вадим Кормилец проинформировал, что востребованными маршрутами в 2024 году воспользовались 95,9 млн пассажиров.

«На текущий момент существенных проблем с транспортным обслуживанием населения в городе, связанных с отсутствием перевозок или недостаточным запланированным количеством подвижного состава на маршрутах, не выявлено», — заявил Кормилец «Городу55».

По данным издания, наиболее активно горожане пользуются автобусами. В частности, 11,001 млн пассажиров выбрали данный вид транспорта в период с января по февраль 2025 года. Менее популярны трамваи. Их пассажирами за аналогичный промежуток времени стали 0,93 млн человек.

Ранее сообщалось, что в Казани легковушка сбила пассажиров автобуса.