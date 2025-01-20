Назван возраст самой юной омички, которой сделали аборт в 2024 году

В региональном минздраве рассказали, что самой юной пациентке из Омской области, которая в 2024 году сделала аборт, было 14 лет, сообщил gorod55.ru.

В ведомстве уточнили, в 2024 году 22-е операции из 2133 были проведены у несовершеннолетних. Отмечено, что самой старшей пациентке, решившейся на прерывание беременности, было 47 лет. Общее количество абортов в Омской области, по данным минздрава, продолжает снижаться.

«Число абортов у несовершеннолетних сократилось на 6 случаев по сравнению с данными за 2022 и 2023 годы», — отметил первый заместитель министра здравоохранения Омской области Андрей Сухарев в ответе на запрос Города55.

Министр Сухарев высказал мнение, что внедренные меры по препятствованию абортов в регионе оказались эффективными. Например, женщина, которая решилась на прерывание беременности, сначала должна пройти анкетирование. Цель — мотивировать пациенток отказаться от принятого решения. Предварительно у жительницы региона уточняют, по какой причине она намерена прервать беременность. Анкета составлена с учетом разных причин.

По данным ведомства, на основе итогов мотивированного анкетирования беременной направляют на мобильный телефон актуальную для нее информацию и рекомендации. Например, могут прислать данные о том, на какую федеральную и региональную помощь она может рассчитывать после рождения малыша. В ведомстве отметили, что после отказа от аборта женщине оказывают психологическую поддержку и социальное сопровождение.

Ранее сообщалось, что губернатор Шумков призвал «покопаться в головах» россиян для роста рождаемости.