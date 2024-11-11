Названа дата открытия горнолыжного курорта «Шерегеш»

Информация об открытии трассы Е будет предоставлена позже, сообщил официальный телеграм-канале курорта «Шерегеш». Общее открытие горнолыжного курорта пройдет торжественно. Для гостей, которые приезжают со всей территории России, подготовят праздничную программу с музыкальными номерами.

23 ноября ожидается выступление хедлайнеров, а также массовый спуск с горы. В настоящее время на территории горнолыжного курорта проходят подготовительные работы. Спасатели тренируются, чтобы в случае необходимости своевременно оказать помощь отдыхающим.

Традиционно на территории начнут работу кафе, рестораны и другие локации, предназначенные для приятного отдыха гостей. Количество выпавшего снега уже позволяет совершать сходы с лыжных трасс. На территории также работают комфортабельные гостиницы.

Ранее вице-президент РСТ Барзыкин поделился с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рекомендациями, какие российские курорты посетить в период новогодних каникул.