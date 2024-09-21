Куда россиянину дешево съездить на новогодние каникулы: отечественные курорты и зарубежный люкс

Осенью традиционно стартует период бронирования туров на новогодние праздники. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, в этот период россияне активно выбирают поездки внутри страны.

Он добавил, что порядка одной трети туристов отправляются на горнолыжные курорты. Путешественники отдают предпочтение Красной Поляне, где уже открылись бронирования на зимний период. Также в топе находится Северный Кавказ: Приэльбрусье, Архыз и Шерегеш.

Любители активного отдыха, продолжил Барзыкин, выбирают для себя культурно-познавательные туры. В число наиболее популярных направлений входит Москва: туристы стремятся в столицу на елки и праздничные ярмарки. На новогодних каникулах россияне также отправляются в гости к Деду Морозу в Великий Устюг и Снегурочке — родиной внучки зимнего волшебника считается Кострома.

«Сейчас самое начало бронирований, поэтому можно еще найти хорошее предложение по цене и качеству, подобрать проезд. Сентябрь и октябрь — активный период бронирования», — подчеркнул вице-президент РСТ.

При этом бронировать новогодние туры за границу россияне начали еще в июле, сообщили в Ассоциации Туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туроператора «Русский Экспресс». В топ зарубежных направлений вырвалась Индия, уже в июле туда приходилось 18% заявок от общего числа, год назад их практически не было. Кроме того, среди россиян зимой востребованы путешествия в Индонезию, Таиланд, Египет, ОАЭ, на Сейшелы и Мальдивы. Свою популярность сохраняет и Шри-Ланка.

Ранее стали известно о планах Таиланда ввести туристический налог. Сколько теперь придется платить россиянам за въезд в страну — в материале «Подмосковье сегодня».