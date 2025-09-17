Названа основная причина крушения самолета «Ангары» под Тындой

Основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков в беседе с Mash сообщил, что пилоты допустили две главные ошибки: неправильно выставили давление и пошли ниже безопасной высоты. По мнению эксперта, проблема более глобальная, чем кажется на первый взгляд. В России не утвержден единый стандарт для отчета барометрической высоты (QNH или QFE). В результате часто возникает путаница, которая становится причиной крушения самолетов. Обязательные требования применения единого стандарта были утверждены около 15 лет назад, но дальше вопрос так и не был согласован.

Издание напомнило детали крушения самолета. Инцидент произошел 24 июля. Самолет следовал по направлению Хабаровск — Благовещенск — Тында. Обломки воздушного судна и бортовые самописцы обнаружили на территории Амурской области. Жертвами стали 48 человек: 42 пассажира и шесть членов экипажа.

В МАК проинформировали о продолжении работы по изучению обстоятельств инцидента, сообщило РИА Новости. В настоящее время специалисты занимаются сбором и тщательным анализом данных, касающихся подготовки пилотов. Отдельное внимание уделяется оценке их решений, принятых в сложных условиях полета, когда возникла аварийная ситуация. Параллельно инженеры проверяют исправность и работоспособность всех систем воздушного судна. Как заявили в комитете, по окончании всех необходимых процедур будет подготовлен и обнародован финальный отчет, который даст исчерпывающие ответы на ключевые вопросы.

Ранее сообщалось, что 17 сентября аэропорт Краснодара примет первых пассажиров после трехлетнего перерыва.