Названа позиция России в рейтинге стран с самыми большими запасами золота

Согласно отчетам Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGS), развивающиеся страны ежегодно пополняют запасы золота. В топ-10 стран с самыми большими запасами золота лидируют США. Следом разместились такие страны: Германия, Италия, Франция, Россия, Китай, Швейцария, Индия, Япония и Нидерланды. Эксперты UBS уверены, что тенденция на увеличение собственных запасов в 2025 году сохранится.

По данным «РБК Инвестиций», резерв золота в России достиг 2335,9 тонны. Исторический рекорд доли золота в ЗВР был зафиксирован в 1993 году. За последние 25 лет доля достигла своего максимального значения — 34,4%.

«В начале 2025 года Банк России стал главным продавцом золота, продав 3,1 тонны золота. Таким образом, по данным WGC, запасы золота в России в январе 2025 года сократились до 2330 тонн», — указано в материале РБК.

По данным издания, в России применяют такой способ хранения золота. Из него сделали монеты и слитки. Золото доставляют в хранилища, расположенные по всей территории страны. Места защищены многоуровневой системой контроля. Предполагается, что большая часть имеющегося золота находится в главном хранилище, расположенном в Москве. Для остальных хранилищ выбраны другие российские города.

Ранее сообщалось, что цена на золото достигла исторического максимума, приблизившись к $3000 за унцию.