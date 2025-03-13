Золото бьет рекорды: стоимость фьючерса обновила исторический максимум

Согласно последним данным торгов за 13 марта, одна тройская унция на нью-йоркской бирже Comex стоила $2 984,36, показав рост на 1,22%. Фьючерс обновил стоимость, повысив планку на $35,99.

Аналитики Macquarie Group считают, что дальше тенденция к росту будет укрепляться: золото устремится до показателя $3000 за унцию и, по прогнозам, перевалит за $3500 уже в III квартале 2025 года.

«Мы наблюдали за укреплением золота и ожидаем, что оно продолжится… Золото также получит дополнительную поддержку со стороны физического рынка — ювелирных изделий, слитков, монет», — отметили эксперты.

Специалисты биржи считают, что золото стало более привлекательным защитным активом на фоне актуальных событий. По их словам, повлияли на фьючерсы политика Дональда Трампа и его торговые войны. Кроме того, ставки на смягчение денежно-кредитной политики поддерживаются со стороны Федрезерва США. Отмечается, что тарифы республиканца помогли золоту в этом году вырасти на 12%.

Ранее эксперт рассказал про курс доллара и евро на неделю с 10 по 16 марта.