Названа самая дорогая услуга ЖКХ после повышения тарифов

Эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук высказал мнение, что с июля 2025-го самой дорогой услугой ЖКХ будет отопление, сообщило интернет-издание «Абзац».

Эксперт отметил, что подорожание услуг ЖКХ будет проходить пропорционально — от 6 до 11–12%. По мнению Федорука, отопление неизменно будет отнимать большую часть средств из семейного бюджета, чем другие услуги. Цена будет устанавливаться индивидуально для каждого региона РФ. Согласно законодательству, расчет тарифов в платежках производят местные власти. Эксперт уверен, что жителям Севера будет намного сложнее оплачивать отопление, чем россиянам из других регионов.

По мнению эксперта, длительное время не поднималась стоимость услуг для управляющей компании.

«То, что непосредственно зарабатывает УК за содержание и обслуживание систем, которые в многоквартирном доме тоже считаются дорогой услугой. И при начислении подорожания на те же самые 8–10% подорожание будет заметным для граждан», — высказал мнение эксперт.

По мнению эксперта, холодная и горячая вода, а также водоотведение — не самые дорогие услуги ЖКХ. Повышение их стоимости не нанесут существенного ущерба бюджету россиян. По данным издания, важно также своевременно оплачивать коммунальные услуги.

Ранее сообщалось, что в Москве с 1 июня начнут действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте.