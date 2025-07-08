Названа средняя стоимость путевок в Турцию, Египет и Вьетнам

Директор сургутского «Анекс тура» Евгения Зайнуллина рассказала, что в среднем семье из России необходимо потратить около 500 тыс. руб. на отдых за границей. Еще пять лет назад достаточно было 200-250 тыс. руб., сообщил muksun.fm.

Эксперт отметила, что в последние годы туристы стали выбирать другие маршруты. Многие россияне любят отдыхать в Таиланде, но посетили остров уже несколько раз. Теперь открывают для себя Китай и Вьетнам. Россияне все чаще отказываются от отдыха в Европе. Одна из причин — ожидание виз. Некоторым не нравится обязательная сдача биометрии. Для процедуры необходимо выезжать в Москву или Санкт-Петербург.

«Далеко на второй план ушла Европа. Вместо Доминиканы все летят на Кубу. Значительно больше, по сравнению с прошлыми годами, стало ОАЭ и Мальдив», — рассказала эксперт.

По словам эксперта, бюджетные туристы выбирают Египет вместо Турции. Так, стоимость путевки в Египет достигает 200 тыс. руб. В числе недостатков отдыха — жара, достигающая 50 градусов. Отдохнуть в Турции в этот же период времени можно за 400 тыс. руб. В стране открыт курортный сезон. Россияне вынуждены отказываться от комфорта из-за высокой стоимости путевок.

«И в ОАЭ летят, хотя мы объясняем, что там жара. Все равно спрос есть и растет, потому что отдыхать хочется, а люди не могут себя позволить. Растет спрос на отдых вне сезона. На тот же Таиланд летом, когда там сезон дождей», — объяснила директор сургутского «Анекс тура» Евгения Зайнуллина.

По просьбе Muksun.fm директор югорского «Центра туризма» Ленара Арно назвала стоимость популярных направлений. Смоделировали ситуацию, что отдыхать едут два человека. На курорте туристы планируют провести семь ночей. Отдых в Турции обойдется в 140 тыс. руб., в Египте и ОАЭ — в 150 тыс. руб., в Китае и Вьетнаме — в 230 тыс. руб. (указан верхний порог цен).

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