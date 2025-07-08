Стало известно, что чаще всего забывают дома путешественники

На основании комментариев о забытых вещах во время путешествия корреспонденты составили топ-8 предметов, наличие которых необходимо проверить перед выездом из дома, сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, россияне нередко забывают зарядное устройство для мобильного телефона и переходник. Житель Владивостока Иван рассказал, что часто забывает зарядку. В итоге ему приходится искать магазины, где можно приобрести прибор для конкретной модели.

Издание предупредило, что аптечка во время отпуска может пригодиться в самый непредвиденный момент. Важно заранее проследить, чтобы в ней лежали предметы первой необходимости, в том числе пластырь, обезболивающее, антисептик.

Путешественники делятся опытом, что в поездке нужна многоразовая бутылка для воды. Причин несколько: экономия средств при покупке бутилированной воды и защита экологии.

«В Париже попал под ливень. Мокрые вещи испортили настроение на весь день», — делится студент Артем Р.

По информации издания, в путешествие рекомендовано взять компактную сумку или рюкзак, зонт или дождевик. Опытные туристы считают, что средства для защиты от насекомых лучше приобретать заранее дома. В поездке не всегда есть такая возможность.

Предприниматель Сергей рассказал, что однажды потерял паспорт. Мужчина считает, что при наличии копии он смог бы быстрее решить проблему. Путешественникам рекомендовано брать копии не только паспорта, но и других документов и билетов.

Ранее в Думе заявили, что вводить налог на заграничные поездки не планируется.