Названа стоимость куличей в магазинах России

По данным издания, кулич небольшого размера можно приобрести за 45 руб. Вес кондитерского изделия — 70 граммов. Кулич с добавлением изюма весом 115 граммов из обычного теста обойдется в 100 руб., с творожной начинкой — 200 руб. за 350 граммов кондитерского изделия.

По информации издания, в магазинах предложены различные способы упаковок куличей. Преимущественно они продаются в целлофановых пакетах. В «Перекрестке» покупателям предлагают пасхальные наборы, расфасованные по бумажным коробкам. В зависимости от веса изделия цена варьируется в пределах 240-300 руб.

По данным издания, в магазинах также есть премиальные предложения. Например, итальянская версия кулича — панеттоне (1650 руб. за 750 граммов) или кулич Ameri в подарочном пакете (1 тыс. руб. за 500 граммов).

Ранее сообщалось, что в России начали продавать глазированные верхушки отдельно от куличей.