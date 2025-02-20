Названа стоимость сноса замка Пугачевой и Галкина в деревне Грязи

Президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин рассказал, что снос замка певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина* в деревне Грязи может обойтись в 40 млн руб., сообщило интернет-издание «Абзац».

Издание отметило, что в последнее время соседи звездной супружеской пары, которая покинула замок, жалуются на отсутствие хозяев. Жители отмечают, что здание покрывается плесенью, а ворота ржавеют. Люди призывают решить данную проблему. Один из возможных вариантов — снос здания. Эксперт Владимир Капустин отметил, что данный процесс потребует вложения денежных средств.

«Снос такой масштабной недвижимости, как замок Пугачевой и Галкина, обойдется в сумму около 40 миллионов рублей», — рассказал «Абзацу» президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин.

По данным эксперта, специалисты не только проведут демонтаж здания, но и вывезут мусор. Сам Владимир Капустин выступает против столь кардинальных мер. Он считает, что готовые капитальные строения лучше адаптировать под общественные потребности. В частности, замок Пугачевой и Галкина может оказаться полезным для людей.

Ранее сообщалось, что сын Орбакайте отказался следовать примеру мамы и бабушки и не собирается уезжать из России.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.