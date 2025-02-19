Сын Орбакайте отказался уезжать из России вслед за звездными матерью и бабушкой

Приближенный к семейству Аллы Пугачевой источник Popcake рассказал , что Дени Байсаров отказался покидать страну по просьбе матери Кристины Орбакайте и других родственников.

Собеседник портала заявил, что Дени Байсаров оказался тверд в своей позиции по поводу места жительства. Пока его звездная семья рассредоточилась по всему свету, он предпочел остаться на Родине, рядом с друзьями, любимой работой и девушкой. Отметили, что молодой человек уверенно стоит на ногах и у него нет причин искать чего-то получше за рубежом.

«Уговоры бабушки и мамы не сработают, он точно останется в России», — заявил источник.

По предположениям звездных обозревателей, у Дени также может отличаться гражданская позиция от той, которую заняли Орбакайте и Пугачева. Однако это достоверно неизвестно. К тому же, сам Байсаров почти не ведет соцсети, предпочитая скрывать личную жизнь.

Ранее сообщалось, что признаки возвращения Галкина и Пугачевой заметили их соседи в подмосковном поселке Грязь.