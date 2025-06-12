Названа сумма долга перед ФНС известного звездного психолога

Бизнес-тренер Инна Тлиашинова имеет налоговую задолженность в размере 470 млн руб., сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации издания, в июне Тверской районный суд Москвы заочно арестовал бизнес-тренера. Следствие предполагает, что в период с 2020 по 2022 год Тлиашинова уклонялась от уплаты налогов и сборов. Ранее сообщалось, что общая сумма задолженности достигла 431 млн руб. Специалисты учли также размер штрафных санкций. На основании решения суда Тлиашинову объявили в международный розыск.

По данным издания, по состоянию на данный период заочно арестованная не выплатила ФНС 470 млн руб.

«Обвиняемая Тлиашинова имеет налоговую задолженность перед ФНС в размере 469 млн 477 тыс. 988 руб.», — сообщили в правоохранительных органах.

По информации СМИ, Инна Тлиашинова заявляла о себе как о звездном психологе, коуче и эксперте по подсознанию. Она вела индивидуальные приемы, которые посещали известные музыкальные исполнители. Коуч также проводила массовые семинары. Она обещала клиентам, что поможет не просто решить собственные психологические проблемы, но и обучит оказывать профессиональную поддержку другим. По завершению семинаров можно было получить сертификат «международного образца».

Ранее сообщалось, что певица Орбакайте задолжала налоговой более 300 тыс. руб.