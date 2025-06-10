Фамилия Орбакайте снова на слуху: певица задолжала налоговой более 300 тыс. рублей
SHOT: Орбакайте задолжала ФНС 350 тыс. руб.
Фото: [flickr.com]
Российская певица Кристина Орбакайте оказалась в центре внимание Федеральной налоговой службы (ФНС), пишет телеграм-канал SHOT. По информации источника, артистка вошла в число должников из-за 350 тыс. руб.
Несмотря на долги в России, Орбакайте, покинувшая Родину несколько лет назад, продолжает зарабатывать деньги на заграничных концертах. Совсем недавно ее выступление состоялось на Кипре.
Как пишет SHOT, у певицы в РФ сохранился действующий индивидуальный предпринимательский статус. Кроме того, в России Орбакайте владеет элитной недвижимостью, стоимость которой достигает почти 1 млрд руб.
В числе активов артистки — роскошная дача, известная как «дача Пугачевой» в подмосковных Бережках. Это строение представляет собой трехэтажный особняк площадью 760 кв. м с шестью спальнями, кинотеатром, хаммамом и бассейном.
Также в собственности Орбакайте находятся две квартиры в элитном жилом комплексе «Четыре ветра» в центре Москвы на Большой Грузинской — вместе они занимают около 500 кв. м. Кроме того, в том же жилом комплексе на имя певицы были приобретены три парковочных места примерно за 20 млн руб.
Любовь звезды к элитной недвижимости проявляется и в других покупках. Так, в ее собственности также находятся две квартиры, расположенные в доме рядом со станцией метро «Белорусская», площадью около 160 кв. м.
Ранее телеграм-канал SHOT сообщил о налоговой задолженности сбежавшей из России певицы Земфиры*.
* Министерством юстиции РФ признана иностранным агентом.