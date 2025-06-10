Фамилия Орбакайте снова на слуху: певица задолжала налоговой более 300 тыс. рублей

Несмотря на долги в России, Орбакайте, покинувшая Родину несколько лет назад, продолжает зарабатывать деньги на заграничных концертах. Совсем недавно ее выступление состоялось на Кипре.

Как пишет SHOT, у певицы в РФ сохранился действующий индивидуальный предпринимательский статус. Кроме того, в России Орбакайте владеет элитной недвижимостью, стоимость которой достигает почти 1 млрд руб.

В числе активов артистки — роскошная дача, известная как «дача Пугачевой» в подмосковных Бережках. Это строение представляет собой трехэтажный особняк площадью 760 кв. м с шестью спальнями, кинотеатром, хаммамом и бассейном.

Также в собственности Орбакайте находятся две квартиры в элитном жилом комплексе «Четыре ветра» в центре Москвы на Большой Грузинской — вместе они занимают около 500 кв. м. Кроме того, в том же жилом комплексе на имя певицы были приобретены три парковочных места примерно за 20 млн руб.

Любовь звезды к элитной недвижимости проявляется и в других покупках. Так, в ее собственности также находятся две квартиры, расположенные в доме рядом со станцией метро «Белорусская», площадью около 160 кв. м.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил о налоговой задолженности сбежавшей из России певицы Земфиры*.

* Министерством юстиции РФ признана иностранным агентом.