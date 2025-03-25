Названа сумма, которую Ефремов заработал в колонии

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева рассказала сайту aif.ru, что актер Михаил Ефремов во время отбывания наказания за смертельное ДТП мог заработать около 235 тыс. руб.

Собеседница издания пояснила, как пришла к такому мнению. Актер работал в колонии кладовщиком швейного участка и подсобным рабочим. За труд он мог получать материальное вознаграждение в размере 5 тыс. руб. Учитывая, что Михаил Ефремов провел в колонии 4,5 года, он мог накопить порядка 235 тыс. руб. Эксперт уточнила, что предполагаемый заработок — это сумма за вычетом НДФЛ.

Ева Меркачева также предположила, что актер мог тратить деньги, находясь в колонии. Например, покупать сладости или чай.

«Я не думаю, что у него (актера Ефремова. — Прим. ред.) на счету что-то большое накопилось. Тысяч 10-15, наверное, есть», — сказала член СПЧ.

Собеседница издания рассказала, что среди заключенных распространена примета — не стоит забирать личные вещи, чтобы не вернуться в стены колонии повторно. Меркачева предположила, что Ефремов раздаст имеющиеся у него личные вещи: одежда, книги, средства личной гигиены.

Эксперт не исключила, что кто-то из заключенных захочет написать стихотворение и подарить его актеру, как ранее поступил сам Ефремов. По мнению Меркачевой, произведение получилось интересным. Она имела возможность ознакомиться лично с авторским стихотворением актера.

«Тюремную робу Ефремов не сможет забрать. Она считается казенным имуществом, нельзя ее забирать, она сдается. Это будет нарушением закона — посягательство на чужое имущество», — сказала собеседница aif.ru.

Ранее сообщалось, что Михаилу Ефремову разрешили выйти из тюрьмы по УДО.