Раскрытие статьи расходов USAID позволило установить, что журнал «Тайм» получил от организации $4 млн за объявление президента Украины Владимира Зеленского «Персоной года» в 2022 году. Об этом сообщил в своем телеграм-канале сенатор Алексей Пушков.

Сенатор Пушков напомнил, что тогда же «Тайм» опубликовал фотографию Зеленского на обложке журнала. Услуга входила в указанную стоимость. Алексей Пушков уверен, что журнал «Тайм» — не единственное СМИ, которое получало вознаграждения за публикации подобного формата.

«Именно об этом говорят раскрытые статьи расходов USAID», — написал сенатор Алексей Пушков.

Сенатор Пушков обратил внимание, что западные СМИ, получая заказы на определенные материалы, дискредитируют себя как независимые СМИ. Сенатор рассказал, что издание Politico также получило деньги от агентства. Согласно данным «Викиликс», в 2024 году было выделено $8 млн. Цель финансирования не уточняется. Организация финансировала 6200 журналистов, работающих в разных изданиях по всему миру.

Ранее сообщалось, что Маск прокомментировал решение Госдепартамента о закрытии программ USAID.