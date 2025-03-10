Илон Маск, который сейчас возглавляет работу департамента государственной эффективности США, считает необходимым шагом решение о прекращении подавляющего большинства программ американского Агентства по международному развитию. Он высказался об этом в социальной сети Х.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марк Рубио анонсировал закрытие 83% от всех программ, которые финансировало USAID. Маск заявил на это, что такое решение является полностью оправданным.

«Жесткое, но необходимое решение», — указал он.

Предприниматель добавил, что ему приятно работать вместе с Рубио, который занимается сокращением ненужных расходов, не отвечающих интересам США.

Ранее о расходах USAID высказался венгерский премьер-министр Орбан. Он заявил, что агентство тратило миллионы долларов на гонорары звездам, которые выступали на Украине и публично поддерживали эту страну. В действительности все их публичные заявления не были искренними, а щедро оплачивались из американского бюджета.