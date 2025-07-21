Названа сумма задолженности рэпера Pharaoh перед налоговой РФ

По информации издания, Pharaoh — псевдоним. Настоящее имя музыкального исполнителя — Глеб Голубин. Одна из причин задолженности — просроченные платежи по кредитам. На данный момент в отношении певца не заведено исполнительных производств. Музыкант беспрепятственно может пользоваться банковскими счетами.

По информации издания, у рэпера также были проблемы с неоплаченными штрафами ПДД. В 2024 году стало известно, что в отношении артиста открыли исполнительное производство. Всего было выписано 30 штрафов. Большая их часть на период 2024 года оплачена не была. Сумма задолженности тогда составила 37 тыс. руб.

По данным издания, в 2024 году певец стал собственником BMW 523d 2023 года выпуска. Накопленные штрафы были выписаны за семь месяцев после оформления покупки. На тот момент рыночная стоимость автомобиля составляла около 10 млн руб. Просроченные взыскания за нарушение ПДД в 2023 году дважды становились поводом для привлечения рэпера к административной ответственности.

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