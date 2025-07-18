ФНС заблокировала счета народного артиста Юрия Антонова

Федеральная налоговая служба заблокировала счета народного артиста России Юрия Антонова. Певец числится индивидуальным предпринимателем с 1997 года, а причиной ограничений могли стать налоговые нарушения. Об этом сообщает РИА Новости.

ФНС приостановила операции по счетам Юрия Антонова — об этом свидетельствуют данные сервиса «Контур.Фокус». Решение касается как полной, так и частичной блокировки, но конкретные причины пока не раскрываются.

Антонов официально зарегистрирован как ИП с июля 1997 года, а его основная деятельность связана с исполнительским искусством. Налоговая служба традиционно блокирует счета при наличии долгов или подозрений в нарушениях, но официального комментария пока нет.

Юрий Антонов — один из самых известных советских и российских музыкантов, автор хитов «Море», «Живет моя отрада» и многих других. В последние годы Антонов довольно редко появлялся на публике и практически не давал интервью. Сам артист пока никак данный инцидент не прокомментировал.

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