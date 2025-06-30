Названа сумма задолженности журналиста Давлетгильдеева перед ФНС

По информации издания, счета журналиста заблокированы с 2016 года. На Давлетгильдееве числится 10 исполнительных производств, общая сумма которых достигла 948 тыс. руб. Установлено, что журналист не выплатил 691 тыс. руб. в рамках решения Солнечногорского суда по делу о взыскании налогов и сборов. Кроме того, редактор не погасил задолженность по кредитам в размере 257 тыс. руб.

По данным издания, журналист покинул Россию в 2022 году. Вскоре стало известно о закрытии телеканала «Дождь». В перечень иноагентов Давлетгильдеев попал в 2024 году. Минюст учел, что журналист распространял информацию о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой ими политике, которая не соответствовала действительности. Кроме того, он пропагандировал ЛГБТ***.

По информации издания, известность журналист получил после судебного разбирательства с главой ЛДПР Владимиром Жириновским. Журналист утверждал, что политик пытался соблазнить*** его, а помощник лидера партии предлагал отдохнуть в бане. Владимир Жириновский подал в суд на него и телеканал «Дождь».

Ранее сообщалось, что актер из «Сватов» Добрынин накопил долг перед налоговой 660 тыс. рублей.

* Признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией.

** Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.

*** ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена.