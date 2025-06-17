Актер из «Сватов» Добрынин накопил долг перед налоговой в 660 тыс. рублей

Известный артист, сыгравший одну из главных ролей в сериале «Сваты», оказался владельцем крупной задолженности перед Федеральной налоговой службой. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным авторов канала, у Добрынина нет никакой дорогостоящей недвижимости. Ему принадлежит только скромная квартира в Москве, которая оценивается в 14 млн руб. Они напомнили, что когда-то в интервью артист сознался, что приобрел земельный участок на Украине, чтобы построить на нем дом, но так и не успел сделать этого. При этом он умудрился накопить серьезную задолженность перед ФНС.

«Добрынин накопил долги перед российской налоговой. Актер, по данным SHOT, не выплатил 660 тысяч рублей», — указал микроблог.

Помимо «Сватов» Добрынин снялся в ряде других популярных сериалов и кинофильмов. Среди них такие ленты, как «Станица», «Молодежка», «Кавказская пленница», и ряд других.

Ранее стало известно, что актриса Мария Кожевникова на протяжении года не платила за жилищно-коммунальные услуги и парковку и по этой причине с нее пытаются взыскать порядка 700 тыс. руб. Судебное разбирательство по данному поводу уже ведется, и представители артистки работают с этим делом.