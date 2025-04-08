Названа возможная стоимость перевозки тяжелобольного актера Ефремова в Москву

В профильной компании, которая специализируется на перевозке пациентов, рассказали, во сколько семье актера Михаила Ефремова может обойтись его транспортировка на специализированном автомобиле, сообщило интернет-издание «Абзац».

По данным СМИ, родственники актера из-за ухудшения его самочувствия заказали частный реанимобиль с необходимым специализированным оборудованием и кислородом. Представитель одной из компании, которая оказывает подобные услуги, рассказал о ценоформировании.

По данным представителя, стоимость зависит от нескольких факторов. Первый — пациент будет передвигаться самостоятельно или в присутствии специалиста. Второй — машина будет следовать из начальной точки в конечную или же по пути понадобится визит в больницу. Кроме того, учитывается километраж.

По словам сотрудника, в среднем поездка будет стоить 108 тыс. руб. В таком случае автомобилем будет управлять водитель первой категории. Компания гарантирует безопасную и комфортную поездку. В автомобиле есть все необходимое для оказания пациенту медицинской помощи. Согласно правилам компании, половину стоимости оплачивают сразу. Итоговая стоимость может увеличиваться. Например, присутствие доктора в автомобиле требует доплаты в размере 40 тыс. руб.

«Мы подключаем пациента к монитору: даже если сопровождающий совсем не разбирается в медицине, его показатели можно спокойно считывать. Сумма — от кровати до кровати на карете скорой помощи. Каталка на пневме, ортопедический матрас. Едем со спецсигналами, в пробках не стоим», — сообщили «Абзацу» в организации.

Ранее адвокат Ефремова прокомментировал распространившуюся информацию о банкете в колонии перед освобождением актера.