Адвокат Ефремова прокомментировал слухи о банкете перед освобождением актера

Слухи «проводах» с фуршетом, которые якобы организовали в ИК-4 Белгородской области по случаю условно-досрочного освобождения актера Михаила Ефремова, не соответствуют действительности. Об этом aif.ru рассказал адвокат артиста Юрий Падалко.

«Даже не хочется комментировать этот бред, честное слово. Во-первых, состояние здоровья ему не позволяет (устраивать проводы. — Прим. ред.). Во-вторых, в колонию ничего нельзя отправить в промышленных масштабах», — сказал Падалко.

По его словам, существует определенное количество посылок, которые можно отправить заключенному за месяц. Он подчеркнул, что продукты завозятся столовую, однако, «никак не для фуршета». Адвокат добавил, что кто-то пытается специально распространить такие слухи про Ефремова.

Ефремов выйдет на свободу 9 апреля. Утром 8 апреля сообщалось, что исправительной колонии № 4 пройдут торжественные мероприятия, связанные с выходом Михаила Ефремова по УДО: актер устраивает прощальный банкет для сокамерников в честь завершения его «памятного» срока в 4,5 года.

Как сообщил SHOT, решение об условно-досрочном освобождении Ефремова вызвало ажиотаж в ИК-4. Ефремов желает достойно попрощаться с местом заключения: его освобождение будет отмечено праздничным столом, на котором будут присутствовать заключенные, с которыми у него установились хорошие отношения. На средства актера для колонии уже приобретены фрукты, выпечка и газированные напитки местного производства.