Mash: здоровье Ефремова ухудшилось после объявления об УДО

Состояние здоровья российского актера Михаила Ефремова, который ожидает выхода из колонии после объявления об условно-досрочном освобождении (УДО), значительно ухудшилось в последние дни. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

По информации источника, актер почти перестал ходить. Он также страдает от сильной одышки. Несмотря на это, отмечает телеграм-канал, состояние артиста все же позволяет организовать его транспортировку, но не без помощи родственников.

Как пишет Mash, из-за ухудшения самочувствия для Ефремова заказали частный реанимобиль с необходимым специализированным оборудованием и кислородом.

Кроме того, врачи рассматривают возможность использования санитарной авиации из Воронежа, если состояние артиста продолжит ухудшаться. В случае такого развития событий дорога из Воронежа до Москвы займет около 8–10 часов, и актера привезут не домой, а в московский центр пульмонологии для дальнейшего лечения.

По данным Mash, в последние две недели Ефремов вел себя спокойно и не проявлял признаков агрессии в исправительной колонии № 4 (ИК-4) под Белгородом, где он отбывает наказание за смертельное ДТП.

Утром, 9 апреля, адвокат артиста должен встретить его у колонии, где будет принято окончательное решение УДО.

По предварительной информации, после освобождения никаких спектаклей с участием Ефремова не планируется. Актер сосредоточится на восстановлении здоровья и, скорее всего, не вернется на сцену.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) отреагировала на информацию о проводах Михаила Ефремова в колонии.