Названо имя обладательница титула «Мисс Вселенная — 2024»

Телеканал вел трансляцию конкурса. На сайте сообщается, что победительнице конкурса недавно исполнился 21 год. Девушка является уроженкой коммуны Грибсков, которая расположена на севере Дании. В настоящее время модель проживает Копенгагене. Девушка окончила ВУЗ. Она специализировалась на развитии бизнеса и маркетинга. Сейчас работает в ювелирной индустрии, связанной с продажей бриллиантов.

В нынешнем году в конкурсе отменили ограничения по росту и весу. Ранее конкурс подвергался критике. Некоторые активисты высказали мнение, что конкурсы красоты навязывают некие стандарты красоты, к которым потом стремятся обычные женщины. Организаторы учли общественное мнение. В 2024 году в конкурсе впервые участвовали 10 стран, представительницы которых ранее не оставляли заявки.

Ранее сообщалось, что за звание «Мисс Вселенная — 2024» боролась россиянка Валентина Алексеева, которая вошла в топ-30 участниц финального этапа конкурса.