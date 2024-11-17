Россиянка подарила участницам «Мисс Вселенная» худи с матрешкой

Генеральный директор национального конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк рассказала агентству, что россиянка Валентина Алексеева теперь отправится в Мексику. 18-летняя жительница Республики Чувашия быстро наладила контакт с другими конкурсантками. На мероприятии сложилась дружественная атмосфера. Девушка подарила участницам худи с изображением матрешки — одним из главных символов России. Многим девушкам понравился подарок, уверена спикер.

«Всем девчонкам очень понравился подарок из России, который Валя для них привезла. Многие ходят уже в наших худи с матрешкой», — рассказала Анастасия Беляк.

Анастасия Беляк отметила, что Валентина достойно держится на сцене. Девушка не только обаятельная и харизматичная, но и красивая. Она одна из самых молодых, и, по мнению гендиректора конкурса, самых высоких. Всего в конкурсе «Мисс Вселенная» имеют право участвовать 30 девушек, который успешно прошли предыдущий тур.

Спикер уверена, что у Валентины есть все необходимые качества для того, чтобы выдержать высокую конкуренцию и оставить приятное впечатление перед публикой. Анастасия Беляк призвала болеть на конкурсе за Россию.

«Будем болеть за Валентину и верить в ее успех!» — отметила собеседница ТАСС.

Конкурс «Мисс Вселенная» проходит каждый год. Мероприятие получило высокую репутацию, поэтому считается особенно престижным. Российские девушки выступают каждый год и достойно представляют страну. В прошлом году в конкурсе принимала участие Маргарита Голубева из Петербурга.

Ранее сообщалось, что «мисс Россию-2015» Никитчук задержали во Внуково с ювелиркой на 12 млн руб.